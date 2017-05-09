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بالصور.. إزالة 15 حالة اعتداء على أرض أملاك دولة بالغنايم وأسيوط

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مصراوي Masrawy

إزالة 15 حالة اعتداء على أرض أملاك دولة بالغنايم وأسيوط (1)إزالة 15 حالة اعتداء على أرض أملاك دولة بالغنايم وأسيوط (1)

إزالة 15 حالة اعتداء على أرض أملاك دولة بالغنايم وأسيوط (2)إزالة 15 حالة اعتداء على أرض أملاك دولة بالغنايم وأسيوط (2)

إزالة 15 حالة اعتداء على أرض أملاك دولة بالغنايم وأسيوط (3)إزالة 15 حالة اعتداء على أرض أملاك دولة بالغنايم وأسيوط (3)

إزالة 15 حالة اعتداء على أرض أملاك دولة بالغنايم وأسيوط (4)إزالة 15 حالة اعتداء على أرض أملاك دولة بالغنايم وأسيوط (4)

إزالة 15 حالة اعتداء على أرض أملاك دولة بالغنايم وأسيوط (5)إزالة 15 حالة اعتداء على أرض أملاك دولة بالغنايم وأسيوط (5)

أسيوط -أسامة صديق:

شنّت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الغنايم، بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، لإزالة 15 حالة اعتداء على أراضٍ أملاك دولة بمنطقة العواشير، بالتعاون مع قوات الأمن ومسؤولي الإشغالات والتنظيم بالمركز.

وبمركز ومدينة أسيوط، أزال نبيل الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، الاعتداءات بمنطقة حوض أبو كلام، وعزبة خلف راشد بقرية منقباد.

وأكد الطيبي استمرارية الحملات والتصدي لكل محاولات الاعتداء، وتنفيذ قرارات الإزالة والأحكام الإدارية والقضائية.

وأكد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، في تصريح صحفي، أن الحفاظ على أراض الدولة والرقعة الزراعية واجب قومي، ويجب تكاتف كافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني من أجل زيادة الوعي بقيمة الأرض، مشددًا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، لإزالة كافة الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.

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