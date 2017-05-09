ارتفاع سعر الأرز بالأسواق إلى 10.5 جنيه

التحرير

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ارتفع سعر كيلو الأرز ليصل إلى مستويات تتراوح ما بين نحو 9 إلى 10.5 جنيه نتيجة زيادة الطلب عليه، قبل قدوم شهر رمضان.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان تساهم فى نقص المعروض من السلع بالأسواق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الأرز حاليا.

ويتراوح متوسط حجم الاستهلاك الشهري من الأرز ما بين نحو 275 و300 ألف طن، بينما يرتفع حجم الاستهلاك خلال شهر رمضان ليتراوح ما بين نحو 600 و700 ألف طن شهريا.

وأضاف شحاتة لـ "التحرير"، أن كيلو الأرز يباع فى الأسواق على حسب الجودة، موضحا أن الأرز الهندي يباع بنحو 6.5 جنيها، بينما في بطاقات التموين يباع بنحو 5.5 جنيه، كما يتراوح سعر الأرز المحلي، عالي الجودة، ما بين نحو 8.5 إلى 10.5 جنيه، في حين يباع على بطاقات التموين بسعر يبلغ نحو 6.5 جنيه.

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وأكد رئيس الشعبة أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على كتابة سعر البيع للمواطن على كل أكياس الأرز بداية من شهر رمضان المقبل، وذلك حتى يتم تداوله وهو مكتوب عليه سعره، من أجل القضاء عل احتكار الأسعار وغش التجار.

وكانت وزارة التموين قررت تثبيت أسعار الأرز ب6.5 جنيه للكيلو، والسكر الحر بـ 10.5 جنيه، والعدس بـ 18 جنيها، والفول 5 جنيهات، حتى نهاية رمضان، حيث سيتم كتابة الأسعار على العبوات لضمان عدم تلاعب تجار السوق السوداء فيها خلال الشهر الكريم.

وأوضح شحاتة أن مضارب الأرز انتهت من تسليم نحو 85% من احتياجات السوق خلال شهر رمضان إلى وزارة التموين، وسجل سعر طن الأرز الشعير نحو 4800 جنيه، والأرز الابيض بنحو 7 آلاف جنيه.

ويبلغ حجم إنتاج الأرز نحو 5.4 مليون طن سنويا، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 5.3 مليون طن، أي يتم تحقيق فائض بنحو مليون طن، ورغم ذلك يحدث زيادة في الأسعار.