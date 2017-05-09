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ماهينور المصري لمدير أمن الإسكندرية: «الأقسام سلخانات»

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ماهينور المصري لمدير أمن الإسكندرية: «الأقسام سلخانات» ماهينور المصري لمدير أمن الإسكندرية: «الأقسام سلخانات»

التحرير

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قالت الناشطة السياسية ماهينور المصري، إنها تقدمت والمحامي محمد رمضان، بشكوى إلى اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية بأمن الاسكندرية بسبب ما وصفته بـ "الوضع غير الإنساني" للنشطاء نائل حسن، وإسلام الحضري، والشاذلي حسين، وأحمد إبراهيم داخل قسم شرطة الرمل أول، حيث أنهم محبوسون على ذمة قضايا.

جاء بالشكوى - رقم 465 - أن الشباب المحبوسين لا يذوقون طعن النوم، رافضين تناول الطعام لضيق مساحة الحجز. وأضافت "ماهينور"، أن الأقسام عبارة عن "سلخانات للسياسي والجنائي"، مؤكدة "إحنا مش حنتنازل عن أقل من الحرية للكل".

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يشار الى أن عمرو خطاب، وكيل نيابة الرمل أول بالإسكندرية، أمر بحبس النشطاء الأربعة ١٥ يوما؛ لاتهامهم بإهانة الرئيس عبر موقع "فيسبوك"، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ومحاولة إثارة الرأي العام.

وقال محمد رمضان، محامي الاشتراكيين الثوريين، إن النشطاء الذين ألقي القبض عليهم خضعوا للتحقيق أمام نيابة أول الرمل السبت الماضي.

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التحرير

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