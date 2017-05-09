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وزير التنمية المحلية: شركات وطنية تتولى مسؤولية النظافة

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وزير التنمية المحلية: شركات وطنية تتولى مسؤولية النظافة وزير التنمية المحلية: شركات وطنية تتولى مسؤولية النظافة

التحرير

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قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال برامج تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، من بينها الانتهاء خلال الأسابيع المقبلة من توصيل الصرف الصحي لما يقرب من مليون مواطن بعد أن تم توفير 250 مليون للمرحلة الأولى.

وأوضح "الشريف" - خلال رده على طلبات إحاطة ومناقشة عامة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء - أن الوزارة تعمل كذلك على إجراء مسح تفصيلي للوحدات الصحية في المحافظات؛ لحصر مشاكلها قبل حلول شهر رمضان الكريم، وتشغيلها بشكل لائق.

ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على التنسيق والتعاون مع وزارة لتوفير السلع بالسعر المناسب من خلال المنافذ، والتأكد من وصول السلعة بالسعر المناسب.

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ونوه وزير التنمية المحلية بإعداد إطار للتنمية في كل المحافظات، مؤكدا أهمية إيجاد حل جذري في كل محافظة عبر خطط تسبق الزيادة في السكان ونمو العشوائيات.

وأوضح الدكتور هشام الشريف، أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها الدولة خاصة في مجال تدبير الاعتمادات الكافية لتحقيق تطلعات المواطن المشروعة، مشيرا إلى أنه يتم إعداد إطار للتنمية لكل محافظات وسيتم دمجها ضمن منظومة متكاملة لتحقيق أهداف استراتيجية 2030، وذلك وفق برامج زمنية معنية سيتم بعدها طرح مخططات محلية وإقليمية، تحمل حلولاً جذرية لمشكلات الكردونات والأحوزه العمرانية بشكل يحقق التخطيط الاستباقي لاحتواء الآثار المترتبة على زيادة معدلات النمو السكاني .

وأشار "الشريف" إلى أنه يتم حاليا توفير الاعتمادات اللازمة لتوصيل شبكات الصرف الصحي، والعمل على الانتهاء من المسح التفصيلي لأربع محافظات للوحدات الصحية بها وحصرها بدقة، كما تم البدء في الإعداد لمنظومة تشمل كل المحافظات لتحقيق حياة أفضل للمصريين (النظافة، النقل، كافة الخدمات) ببرامج محددة ومتابعة شفافة تستهدف مجتمع تتوافر لديه الخدمات بشكل لائق.

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التحرير

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