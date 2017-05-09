اقتصادية قناة السويس: موانئ بورسعيد تعمل بكامل طاقتها

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، بأن موانئ بورسعيد استقبلت 34 سفينة.

وقال بيان صادر من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إنه قد شهد ميناء شرق بورسعيد نشاطًا ملحوظًا فى حركة السفن؛ حيث سجل دخول 8 سفن حاويات وخروج 6 سفن بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

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وأضاف البيان، أنه قد سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينتين، ويتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة .

فيما يجرى التنسيق بين الجهات المختصة بالميناء؛ لإنهاء كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.