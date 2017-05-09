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الصحة: تطوير 193 مستشفى تعليمي وعام

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الصحة: تطوير 193 مستشفى تعليمي وعام الصحة: تطوير 193 مستشفى تعليمي وعام

التحرير

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قال الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للموارد البشرية، إن الوزارة تسعى نحو تطوير 193 مستشفى عام وتعليمي ومعهد خلال السنة المالية الحالية (2017-2018) بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية، والتركيز على وحدات الرعاية الأولية والخدمات العلاجية العاجلة خلال السنوات القادمة.

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وأكد عطا، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن خطة الوزارة تقوم على تجهيز ورفع كفاءة نحو 25 مستشفى بوحدات السموم واستكمال تطوير وإحلال مائتي وحدة صحية في مختلف المحافظات وزيادة عدد أسرة الاستقبال بالمستشفيات بـ 425 سرير لتصل إلى 3259 سرير وزيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي إلى 6624 ماكينة، وزيادة عدد حضانات الأطفال المبتسرين بعدد 253 حضانة لتصل إلى 2200، بالاضافة الى رفع كفاءة أقسام الحروق في 9 مستشفيات، واستكمال تطوير وتجهيز المستشفيات التعليمية والمعاهد الطبية.

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