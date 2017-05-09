فحص 12 ألف حالة بحملة المسح الميداني لفيروس سي بأسيوط

أسيوط -أسامة صديق:

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط ، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحفي، خضوع 12 ألفا و452 حالة لفحص فيروس سي، خلال الأسبوع الرابع لانطلاق حملة المسح الميداني الشامل للكشف عن الفيروس بالمجتمع الأسيوطي، من إجمالي 47 ألفًا و662 مواطنا تم استهدافهم بعدد من مراكز المحافظة، استكمالا للحملة التي تدعمها محافظة أسيوط، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، للقضاء على الفيروس.

وأشار الدسوقي، إلى أن الفحص خلال الأسبوع الرابع، استهدف قرى فى 10 مراكز، هي: "قرية أبو طالب بمركز الفتح، وقرية السوالم البحرية بمركز أبنوب، وقرية درنكة الجديدة بمركز أسيوط، وقرية تاسا بمركز ساحل سليم، وقرية أبو عابد بمركز منفلوط، وقرية بني هلال بمركز القوصية، وقرية ببلاو بمركز ديروط، وقرية مجريس بمركز صدفا، وقرية أبوخرص بمركز أبو تيج، وقرية أولاد محمد بمركز الغنايم."

وأوضح محافظ أسيوط، أن عدد سكان هذه القرى 95 ألفا و323 مواطنا، جار استهداف 47 ألفا و662 مواطنا منهم بنسبة 50%، فيما بلغ عدد الحالات الإيجابية 1089 بنسبة 8.75 % من إجمالي الحالات التي تم فحصها.