أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

فحص 12 ألف حالة بحملة المسح الميداني لفيروس سي بأسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حملة المسح الميداني لفيروس سي بأسيوط (1)حملة المسح الميداني لفيروس سي بأسيوط (1)

حملة المسح الميداني لفيروس سي بأسيوط (2)حملة المسح الميداني لفيروس سي بأسيوط (2)

حملة المسح الميداني لفيروس سي بأسيوط (3)حملة المسح الميداني لفيروس سي بأسيوط (3)

حملة المسح الميداني لفيروس سي بأسيوط (4)حملة المسح الميداني لفيروس سي بأسيوط (4)

أسيوط -أسامة صديق:

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط ، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحفي، خضوع 12 ألفا و452 حالة لفحص فيروس سي، خلال الأسبوع الرابع لانطلاق حملة المسح الميداني الشامل للكشف عن الفيروس بالمجتمع الأسيوطي، من إجمالي 47 ألفًا و662 مواطنا تم استهدافهم بعدد من مراكز المحافظة، استكمالا للحملة التي تدعمها محافظة أسيوط، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، للقضاء على الفيروس.

وأشار الدسوقي، إلى أن الفحص خلال الأسبوع الرابع، استهدف قرى فى 10 مراكز، هي: "قرية أبو طالب بمركز الفتح، وقرية السوالم البحرية بمركز أبنوب، وقرية درنكة الجديدة بمركز أسيوط، وقرية تاسا بمركز ساحل سليم، وقرية أبو عابد بمركز منفلوط، وقرية بني هلال بمركز القوصية، وقرية ببلاو بمركز ديروط، وقرية مجريس بمركز صدفا، وقرية أبوخرص بمركز أبو تيج، وقرية أولاد محمد بمركز الغنايم."

وأوضح محافظ أسيوط، أن عدد سكان هذه القرى 95 ألفا و323 مواطنا، جار استهداف 47 ألفا و662 مواطنا منهم بنسبة 50%، فيما بلغ عدد الحالات الإيجابية 1089 بنسبة 8.75 % من إجمالي الحالات التي تم فحصها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني

وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني

زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية

زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية

بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية"

بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية"

الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر

الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر