جامعة المنيا تفتتح وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة

المنيا - ريمون الراوي:

تفتتح جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، مقرها بكلية الحقوق بالجامعة، بحضور وفد رسمي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ونهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، والوفد المرافق لهما.

وقال الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الوحدة الجديدة تساهم في خلق بيئة جامعية نظيفة وآمنة، خالية من أشكال العنف والتمييز القائم على أساس النوع، الذي يشمل العنف المادي بما في ذلك التحرش، والعنف المعنوي، كالسخرية والاستهزاء والتحقير والمعاملة الدونية، وحرمان المرأة من حقوقها الشرعية.

وأشار أبو المجد إلى أن الوحدة تشكّل برئاسته، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، مديراً للوحدة، وعضو المجلس القومي للمرأة، وأعضاء من كل الكليات، والدكتور جمال عاطف منسقاً عاماً للجامعة.

وأوضح الدكتور حسن سند، أن الوحدة تهدف لوضع خطة عمل لتعزيز حماية حقوق المرأة واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، وتقديم مقترحات وتوصيات وإبداء الرأي إلى الجهات المختصة أو الأفراد، فيما يحال إلى الوحدة، بث الوعي بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز دور الإعلام في مناهضة العنف ضدها، وتمكين ضحايا العنف من النساء وتقديم الدعم النفسي والصحي والقانوني والمادي لهن، والدورات التدريبية المتخصصة لتأهيلهن وإعادة دمجهن في المجتمع.