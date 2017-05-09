عامر حسين يناقش كوبر في خطة الموسم الجديد

التحرير

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أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه سيجتمع مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول يوم الجمعة المقبل.

وقال عامر، في تصريح خاص لـ"التحرير"، اليوم الثلاثاء، إن كوبر سيحضر لقاء الزمالك وكابس يونايتد ببطولة أفريقيا، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب، وبعدها يجتمع معه لمناقشة موعد بداية الدوري الجديد.

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وكان عامر حسين، أعلن من قبل، أن الموسم الجاري لبطولة الدوري سينتهي يوم 17 يوليو المقبل، ويسعى رئيس لجنة المسابقات إلى وضع أجندة الموسم الجديد، حيث يواجه أزمة كبيرة بسبب خطاب الفيفا الذي طالب الجبلاية بإنهاء الموسم القادم قبل يوم 20 مايو 2018 بسبب مونديال روسيا.