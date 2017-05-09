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600 ألف دولار لمنتخب المحليين مقابل المشاركة في دورة تايلاند

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600 ألف دولار لمنتخب المحليين مقابل المشاركة في دورة تايلاند 600 ألف دولار لمنتخب المحليين مقابل المشاركة في دورة تايلاند

التحرير

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كشف مصدر باتحاد الكرة، أن الجبلاية ستحصل على 600 ألف دولار تقريبًا، نظير مشاركة منتخب المحليين في دورة تايلاند الودية في شهر يوليو المقبل.

وقال المصدر إن الشركة المنظمة ستوفر تذاكر طيران درجة أولى للمنتخب، وهو مايجعل الجبلاية تتمسك بالمشاركة في الدورة.

وكان اتحاد الكرة، تلقى عرضًا رسميًا لمشاركة منتخب المحليين في دورة تايلاند الودية الدولية، خلال شهر يوليو المقبل، استعدادًا لمباراتي المغرب في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للمحليين.

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 وتضمن العرض إقامة الدورة في الفترة من 15 حتى 23 يوليو المقبل في تايلاند، وتتحمل الشركة المنظمة كل التكاليف سواء تذاكر السفر أو الإقامة أو التدريب.

 واشترطت الشركة المنظمة سفر 23 لاعبًا بجانب الجهاز الفني والإداري والطبي، وسيشارك في الدورة منتخبات وتايلاند وكندا وكوت ديفوار.

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التحرير

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