أدفوكات يتولى تدريب منتخب هولندا للمرة الثالثة

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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، عن تعيين ديك أدفوكات، مدربًا لمنتخب الطواحين، خلفًا لداني بليند المقال، بعد تدهور نتائج هولندا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتولى أدفوكات من قبل تدريب المنتخب الهولندي مرتين، حيث كانت المرة الأولى عقب يورو 1992، وقاد الطواحين في التصفيات المؤهلة إلى مونديال الولايات المتحدة 1994، وتسبب حينها في اعتزال رود خوليت الدولي بسبب اعتراض الأخير على الجوانب التكتيكية لأدفوكات.

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وقاد أدفوكات هولندا في ولايته الأولى لتحقيق 5 انتصارات وتعادلين في عام 1993، ومن ثم نجح في قيادة الطواحين إلى ربع النهائي المونديال، حيث خسر الفريق من البرازيل 3-2 التي توجت بعدها باللقب ليغادر أدفوكات تدريب الطواحين.

ومن ثم تولي أدفوكات تدريب هولندا من جديد خلفًا للويس فان جال في عام 2002، بعد فشل الطواحين في التأهل إلى مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، لينج في التأهل إلى يورو 2004 الذي أقيم في البرتعال بعد الحاجة إلى خوض الملحق أمام إسكتلندا ووصل مع الفريق إلى نصف نهائي اليورو قبل الخروج من البطولة على يد البرتغال وترك تدريب المنتخب.