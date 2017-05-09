ريال مدريد يقترب من رقم تهديفي غير مسبوق في تاريخ دوري الأبطال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يرحل ريال مدريد، غدًا الأربعاء، لمواجهة غريمه أتلتيكو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعينه على التأهل إلى نهائي كارديف يوم 3 يونيو المقبل، مستفيدًا من فوزه ذهابًا في البيرنابيو بثلاثية نظيفة من توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وإلى جانب بحث الريال عن حجز تذكرة العبور للمباراة النهائية، يأمل الفريق الملكي في تسجيل هدفين لكي يصبح أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتمكن من تسجيل 500 هدف، حيث يتصدر المرينجي قائمة أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في المسابقة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية برصيد 498 هدفًا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 459 هدفًا، ومن ثم بايرن ميونيخ بـ415 هدفًا، ومن بعده مانشستر يونايتد بـ350 هدفًا، ويتواجد أرسنال في المركز الخامس برصيد 281 هدفًا، ومن ثم يوفنتوس بـ261 هدفًا ومن بعده تشيلسي بـ249 هدفًا، ومن ثم ميلان برصيد 231 هدفًا، ويتواجد بورتو في المركز التاسع برصيد 218 هدفًا، وأخيرًا ليون برصيد 187 هدفًا.

شاهد أيضا

وتمكن ريال مدريد من تسجيل أهدافه الـ498 في 57 ناديًا مختلفًا، حيث يعد بايرن ميونيخ أكثر الفرق التي استقبلت شباكها أهدافا من الفريق الملكي برصيد 30 هدفًا، ومن ثم يأتي كل من أياكس وجالاطا سراي برصيد 20 هدفًا وفي المركز الثالث روما بـ19 هدفًا، وفي المرتبة الرابعة كل من بروسيا دورتموند وأولمبياكوس بـ18 هدفًا، ومن ثم بورتو بـ17 هدفًا ومن بعده كل من باير ليفركوزن ودينمو كييف بـ15 هدفًا، وأخيرا شالكة وليون وروزنبرج بـ14 هدفًا.

ولم يفشل ريال مدريد في هز شباك خصومه الـ58 الذين واجههم في دوري أبطال أوروبا سوى مرة واحد، حيث لم يسبق للريال التسجيل في شباك أرسنال من قبل بعد مواجهته في دور الـ16 من موسم 2005- 2006، وحينها فاز المدفعجية ذهابًا في البيرنابيو بهدف نظيف، وتعادل الفريقان إيابا في لندن بدون أهداف.

وبفضل الثلاثية التي سجلها كريستيانو رونالدو في شباك أتلتيكو، بات النجم البرتغالي يملك في سجله التهديفي الأوروبي مع الريال 88 هدفا أي نحو 17,7% من إجمالي أهداف ريال مدريد في المسابقة، والأكثر من ذلك أن 22 ناديًا أوروبيًا فقط تمكنوا من تسجيل أهداف أكثر من رونالدو في تاريخ دوري أبطال أوروبا.