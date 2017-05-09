فيدرير ونادال ودجوكوفيتش.. صراع متجدد على لقب الأفضل في تاريخ التنس

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دائمًا ما تطرح التساؤلات حول هوية اللاعب الأفضل في تاريخ لعبة التنس، وحينها يتبادر إلى الذهن مباشرة كل من روجر فيدرير، ورافائيل نادال، ونوفاك دجوكوفيتش، الذين قدموا مسيرة كبيرة في ملاعب الكرة الصفراء وحطموا جميع الأرقام القياسية الممكنة.

وسيطر كل لاعب منهم على نوعية خاصة من الملاعب دون منافسة من الباقين، فنادال هو ملك الملاعب الترابية بلا منازع والذي بلغت نسبة انتصاراته على تلك الملاعب 91,69%، بينما سيطر دجوكوفيتش على الملاعب الصلبة والتي بلغت نسبة انتصاراته عليها 84,02%، وأخيرًا سيطر فيدرير على الملاعب العشبية بعدما بلغت نسبة انتصاراته عليه 86,86%، ولا يتواجد أي لاعب في التاريخ يمتلك تلك النسبة على أي أرضية سوى هذا الثلاثي، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع رابطة محترفي التنس.

وبالتعمق أكثر في إحصائيات اللاعبين، نجد أن نادال هو ملك الملاعب الترابية بدون منازع منذ عام 2005، حيث نجح في التتويج بـ51 لقبًا على تلك النوعية من الملاعب من بينها 9 ألقاب في رولان جاروس ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، و10 ألقاب في بطولة مونتي كارلو للأساتذة، و10 ألقاب أخرى في بطولة برشلونة، ويمتلك اللاعب الإسباني مسيرة انتصارات متتالية على الملاعب الترابية بلغت 81 مباراة، في الفترة ما بين 11 أبريل من عام 2005 وحتى 20 مايو من عام 2007.

وحقق نادال على الملاعب الترابية 375 فوزًا وتعرض للخسارة في 34 مباراة، بنسبة فوز 91,69%، وحقق 51 لقبًا من أصل 87 بطولة شارك فيها، بينما فاز دجوكوفيتش بـ178 مباراة وخسر 44 مباراة بنسبة انتصارات 80,18%، وحقق 13 لقبًا من أصل 53 بطولة شارك فيها، وأخيرا فاز فيدرير بـ214 مباراة وخسر 68 بنسبة فوز بلغت 75,89%، وأحرز 11 لقبًا من أصل 75 بطولة شارك فيها.

وعند الانتقال إلى الملاعب الصلبة، نجد أن نوفاك دجوكوفيتش أحرز 22 لقبًا في بطولات الأساتذة من أصل 30 بطولة توج بها طوال مسيرته في تلك الفئة على الملاعب الصلبة، ومنذ عام 2011 أحرز اللاعب الصربي 37 لقبًا على الملاعب الصلبة وخسر 35 مباراة فقط، وينافسه في أرقامه على تلك النوعية من الملاعب السويسري روجر فيدرير الذي حقق 56 فوزًا متتاليًا على تلك النوعية من الملاعب في الفترة ما بين 17 فبراير 2005 وحتى 5 مارس 2006.

وبشكل عام حقق دجوكوفيتش 510 انتصارات على الملاعب الصلبة، وتعرض للخسارة في 97 مباراة بنسبة فوز 84,02%، وحقق 51 لقبًا من أصل 140 بطولة شارك فيها، بينما انتصر فيدرير في 687 مباراة وخسر 140 على الملاعب الصلبة بنسبة فوز بلغت 83,07%، محرزًا 63 لقبًا من أصل 199 بطولة شارك فيها، بينما فاز نادال في 400 مباراة وخسر 122 بنسبة فوز بلغت 76,63% محرزًا 16 لقبًا من أصل 133 بطولة شارك فيها.

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وأخيرًا، بالنظر إلى الملاعب العشبية نجد أن فيدرير حقق رقمًا قياسيًا في العصر الحديث من خلال التتويج بـ15 لقبًا على تلك النوعية من الملاعب، من بينها 7 ألقاب في ويمبلدون و8 في بطولة هالي، ويمتلك السويسري سلسلة انتصارات متتالية على العشب الأخضر وصلت إلى 65 مباراة في الفترة ما بين 10 يونيو 2003 حتى 6 يوليو 2008.

وحقق فيدرير 152 انتصارًا على الملاعب العشبية وتعرض للخسارة في 23 مباراة، بنسبة انتصارات 86,86%، وأحرز 15 لقبًا من أصل 38 بطولة شارك فيها، بينما حقق دجوكوفيتش 69 انتصارًا وتعرض للخسارة في 16 مباراة بنسبة انتصارات 81,18%، وأحرز 3 ألقاب من أصل 18 بطولة شارك فيها، وأخيرًا فاز نادال في 58 مباراة وتعرض للخسارة في 17 مباراة بنسبة فوز 77,33% محرزًا 4 ألقاب من أصل 21 بطولة شارك فيها.

وبشكل عام في المقارنة بين الثلاثة، نجد أن المستوى الثابت الذي يقدمه نوفاك دجوكوفيتش على الملاعب الصلبة والعشبية والترابية منذ عام 2011، مكنه من الفوز بـ49 بطولة والخسارة في 16 مباراة فقط خلال تلك الفترة، أي أنه أحرز 49 لقبًا من أصل 67 في جعبته في السنوات الست الأخيرة، وذلك منذ احترافه في عام 2003، ليبلغ معدل فوزه بالبطولات، بطولة واحدة من كل 3 بطولات يشارك فيها، أي بنسبة تتويج بالبطولات تصل إلى 31,8%.

أما نادال الذي يحتل المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في التاريخ، منذ بداية العصر الحديث في اللعبة عام 1968 بـ71 لقبًا، بلغت نسبة تتويجه بالبطولات بالمقارنة بإجمالي البطولات التي شارك فيها 29,5%، وأخيرًا فيدرير الذي حقق طوال مسيرته 1,099 انتصارًا وخسر في 246 مباراة، يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في العصر الحديث بـ91 لقبًا بنسبة انتصارات بالبطولات تبلغ 28,5% بعد مشاركته في 312 بطولة حتى الآن.

وبالنظر إلى المواجهات المباشرة بينهما، نجد أفضلية دجوكوفيتش على كل من فيدرير ونادال، فالمصنف الثاني عالميًا الصربي فاز على فيدرير الرابع عالميًا في 23 مباراة، وخسر 22 مباراة، كما تغلب على نادال الخامس عالميًا في 26 مباراة وخسر 23 مباراة، أمام المواجهات المباشرة بين فيدرير ونادال فتميل بشدة إلى الإسباني الذي فاز في 23 مباراة وخسر 14 مباراة فقط.