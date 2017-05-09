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في هذه الدولة.. إجازة للمرأة العاملة أثناء الدورة الشهرية

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في هذه الدولة.. إجازة للمرأة العاملة أثناء الدورة الشهرية في هذه الدولة.. إجازة للمرأة العاملة أثناء الدورة الشهرية

مصراوي Masrawy

اجازة للمرأة الايطالية أثناء الدورة الشهرية

أ ش أ:

تدرس إيطاليا حاليا قرارا يسمح للمرأة الإيطالية العاملة التي تعاني من الآم مبرحة أثناء دورتها الشهرية بأخذ إجازة من العمل لمدة ثلاثة أيام شهريا، وفقا لروشته الطبيب، وذلك مثلما يحدث في اليابان، وزامبيا، وأندونيسيا.

وذكرت مارلين شيابا مؤسسه "ماما تعمل" أن هذه الفكرة أثارت العديد من ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض، حيث أن هذه الإجازة الشهرية ستضاف إلى أجازه الوضع والأمومة مما يجعل أصحاب العمل يرون أن المرأة غير قادرة على تلبية متطلبات العمل مثلها مثل الرجل وأن التفكير في هذه الأجازة الشهرية يخرق قانون العمل ويجعلها لا تستطيع المطالبة بحقوقها.

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مصراوي Masrawy

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