لهذا السبب عليك التوقف فوراً عن استخدام عود تنظيف الأذن

كتبت- ميرا ماهر

دائما ما تحرص الأم على تنظيف أذن طفلها باستمرار، ولكن ما لا تعلمه أن حوالي 73 % من مستخدمي عود تنظيف الأذن أتجهوا للطوارئ بسببها.

وذكر موقع "today" أن هناك مفهوم خاطئ لتنظيف الأذن في المنزل، فمن الخطر إدخال عود الأذن إلي المجرى لتنظيفها. حيث أن معظم الحالات التي دخلت الطوارئ كانت على الأرجح بسبب وجود جزء من عود القطن عالق في قناة الأذن أو بسبب طبلة الأذن المثقوبة.

وأحياناً يؤدي تأخر علاج هذه الإصابات إلى فقدان السمع، والدوخة، ومشاكل التوازن وحتى شلل العصب الوجهي.

لذلك يحذر الأطباء عند استخدام عود القطن من دفع شمع الأذن إلى القناة، وبنصح باستخدام عود القطن بحذر شديد، حيث يمكن تنظيف الشمع المرئي على الجزء الخارجي من الأذن بعيدًا بقطعة قماش مبللة.