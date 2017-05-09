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إحالة مهندس في بورسعيد للمعاش بعد صدور حكم ضده بقضية فساد

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إحالة مهندس في بورسعيد للمعاش بعد صدور حكم ضده بقضية فساد إحالة مهندس في بورسعيد للمعاش بعد صدور حكم ضده بقضية فساد

مصراوي Masrawy

محافظة بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، قرارًا، اليوم الثلاثاء، بإحالة أحد المهندسين بالديوان العام للمحافظة إلى المعاش، وذلك بناءً على حكم المحكمة التأديبية في إحدى قضايا الفساد داخل الديوان العام لحي الشرق.

تضمن القرار رقم 172 لسنة 2017 مجازاة "السيد. ع"، مدير إدارة التنظيم بحي الشرق سابقًا، والمهندس بإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بالإحالة إلى المعاش، لما نُسب إليه بقضية النيابة الإدارية رقم 154 لسنة 2015 "بورسعيد أول"، وحكم المحكمة التأديبية الصادر في 29 يناير 2017.

كما تضمن القرار مجازاة "إيمان. م. م. ب"، مدير الإدارة الهندسية بحي الشرق سابقاً، وحالياً مهندسة بمعمل الخرسانة المسلحة، بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر، لما نُسب إليها بقضية النيابة الإدارية رقم 154 لسنة 2015 "بورسعيد أول"، وبعد الاطلاع على حكم المحكمة التأديبية ببورسعيد، الصادر في 29 يناير 2017.

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