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بالصور.. رفع 50 طن مخلفات من قرى "طما" في سوهاج

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما في سوهاج، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة المخلفات، تمكنت من رفع 50 طنًا من التراكمات بمدخل قرية سيدي سليم.

قال المحاسب محمد سالم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، إن الحملة مسحت أيضًا الطريق ورفعت المخلفات بقريتي الحما وسلامون، وزُرعت الكثير من الأشجار التجميلية.

بدوره شدد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وكفاءة الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية وخلق بيئة حضارية للمواطنين بسوهاج.

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