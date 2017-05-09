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مدير أمن القليوبية يكرّم قوة تأمين "مترو كلية الزراعة"

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مدير أمن القليوبية يكرّم قوة تأمين "مترو كلية الزراعة" مدير أمن القليوبية يكرّم قوة تأمين "مترو كلية الزراعة"

مصراوي Masrawy

تكريم قوة تأمين المترو

القليوبية - أسامه علاء الدين:

كرّم اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، أفراد وضباط قوة تأمين محطة مترو كلية الزراعه بشبرا الخيمة.

وأثنى مدير الأمن على مجهود القوات في حفظ الأمن وتأدية عملهم على أكمل وجه، ما أدى إلى تحقيق السيولة في حركة التقاطر، وضبط عدد من القضايا المهمة.

واستقبل مدير الأمن افراد القوة وهم: "ملازم أول إسلام محمد مهنى، مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ورقيب أول شرطة إبراهيم عبد المعطي عبد المؤمن، ومندوب شرطة مباحث محمود سيد أحمد محمود".

وطالب مدير الأمن الأفراد المكرمين ببذل مذيد من الجهد حتى يكونوا مثال مشرف لرجل الشرطة في الشارع وقدوة لزملائهم.

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