أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الجيزة: عودة المياه لـمدينة الشيخ زايد خلال ساعة

Google+ Print
الجيزة: عودة المياه لـمدينة الشيخ زايد خلال ساعة الجيزة: عودة المياه لـمدينة الشيخ زايد خلال ساعة

مصراوي Masrawy

اللواء محمد كمال الدالي

كتبت- ندى الخولي:

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة خط المياه قطر 1800 مم، وهو أحد خطي التغذية الرئيسية لمحطة مياه الشيخ زايد، لافتًا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تقوم بأعمال التجارب تمهيداً لضخ المياة في غضون ساعة.

وقال حنفي محمد حنفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن المناطق التي شهدت ضعف المياه بها هي: من الحي الثامن حتى الحي الثاني عشر- المنطقة الصناعية- التوسعات الشمالية وذلك بمدينة 6 أكتوبر، ومناطق الحي السابع عشر، والربوه الجديدة، ورويال ميدوز بمدينة الشيخ زايد، لم تتاثر لوجود خزانات مياه تلبي احتياجات المواطنين.

كما دفعت الشركة بسيارات مياه للمناطق المتأثرة سواء في أكتوبر أوالشيخ زايد. ​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني

وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني

زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية

زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية

بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية"

بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية"

الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر

الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر