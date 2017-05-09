الجيزة: عودة المياه لـمدينة الشيخ زايد خلال ساعة

كتبت- ندى الخولي:

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة خط المياه قطر 1800 مم، وهو أحد خطي التغذية الرئيسية لمحطة مياه الشيخ زايد، لافتًا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تقوم بأعمال التجارب تمهيداً لضخ المياة في غضون ساعة.

وقال حنفي محمد حنفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن المناطق التي شهدت ضعف المياه بها هي: من الحي الثامن حتى الحي الثاني عشر- المنطقة الصناعية- التوسعات الشمالية وذلك بمدينة 6 أكتوبر، ومناطق الحي السابع عشر، والربوه الجديدة، ورويال ميدوز بمدينة الشيخ زايد، لم تتاثر لوجود خزانات مياه تلبي احتياجات المواطنين.

كما دفعت الشركة بسيارات مياه للمناطق المتأثرة سواء في أكتوبر أوالشيخ زايد. ​