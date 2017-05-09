أسعار سيارات «سكودا» المستعملة في مصر

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد حالة ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سادت حالة رواج في السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة، بسبب طلب شركتي السيارات الأجرة "أوبر وكريم".

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "سكودا" الصينية، خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصرية.

أوكتافيا

هي أشهر سيارة للشركة التشيكية على الإطلاق في السوق المصرية، حيث تمتلك تاريخًا طويلًا أهلها لأن تكون واحدة من إصدارات الصف الأول للسيارات السيدان داخل مصر، وتعرض موديلاتها في سوق السيارات من 2005 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 120 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 350 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.

فابيا

استطاعت أن ترسم لها شخصية مستقلة في السوق المصرية، وإن عانت بشكل رئيسي في الانتشار، وتعرض موديلاتها 2003 2004 في سوق السيارات بأسعار لا تتجاوز 80 ألف جنيه.

فانتازيا

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واحدة من السيارات التي لاقت استحسان فئة واسعة في سوق السيارات خلال السنوات الأخيرة، وإن كانت لا تزال تعاني من أجل الانتشار على غرار العديد من إصدارات "سكودا" داخل السوق المصرية، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2010 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من 180 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 330 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.

فيليشيا

تمتلك السيارة المدمجة صغيرة الحجم تاريخًا طويلًا في السوق، للحد الذي جعلها قادرة على البقاء لفترات طويلة في الشوارع المصرية، وتعرض موديلاتها، التي تمتد منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى بداية الألفية الجديدة، بأسعار لا تتخطى 50 ألف جنيه.

ييتي

هي السيارة الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الوحيدة لـ"سكودا" في السوق المصرية، حيث تنوي الشركة استبدالها عالميًّا بنسخة جديدة تسمى "كاروك"، وتعرض في مصر السيارة بأسعارتتراوح من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه.