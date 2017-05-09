أسعار الدولار والعملات الاجنبية اليوم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهدت أسعار العملات، اليوم الثلاثاء، استقرارًا نسبيًا، ليسجل الدولار في البنك المركزي نحو 18.04 للشراء و18.14 للبيع، وفي بنك مصر والبنك الأهلي نحو 17.95 جنيه للشراء، و18.05 للبيع.

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي نحو 18.07 جنيه للشراء و18.17 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سجل نحو 18.06 للشراء و18.016 للبيع، أمّا في بنك بلوم، والمصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان والبنك العربي وبنك عودة والبنك المصري لتنمية الصادرات والبنك الأهلي الكويتي "بيريوس"، وبنك البركة وبنك القاهرة نحو 18.10 للشراء و18.20 للبيع.

فيما سجَّل الدولار في بنك الإسكندرية والبنك العربي الإفريقي الدولي نحو 18.00 للشراء و18.10 للبيع، وفي بنك التنمية والائتمان الزراعي سجل نحو 17.95 جنيه للشراء و18.05 جنيه للبيع.

شاهد أيضا

وعلى صعيد العملات الأوروبية، سجّل متوسط سعر اليورو، في البنوك المصرية نحو 19.10 جنيه للشراء و19.20 للبيع، والجنيه الأسترليني نحو 22.45، والبيع 22.60 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.75 جنيه للشراء و17.95 للبيع.

وبالنسبة إلى العملات العربية، فقد سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.9 جنيه للشراء و5.00 للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 59.10 جنيه للشراء و59.30 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.90 للشراء 5.00 للبيع، والدينار البحريني سجل نحو 47.65 للشراء و47.85 للبيع، والدينار الأردني سجل نحو 25.20 للشراء و25.35 للبيع.