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السيسي يلتقي وزيرة الثقافة البحرينية في المنامة

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السيسي يلتقي وزيرة الثقافة البحرينية في المنامة السيسي يلتقي وزيرة الثقافة البحرينية في المنامة

التحرير

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استقبل الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته في البحرين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة البحرينية.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب خلال اللقاء، عن اعتزاز بما يربطها بالبحرين من علاقات وطيدة على كل المستويات، مؤكدًا أهمية الاستمرار في العمل على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك على الأصعدة الثقافية، وأشار السيسي إلى ما تتميز به البحرين من انفتاح وثراء ثقافي أصيل، مُعربًا عن تطلعه لتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة بين البلدين بما يسهم فى تعزيز التواصل على المستوى الشعبي.

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وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أعربت عن سعادتها بزيارة الرئيس السيسي إلى البحرين، مشيرةً إلى ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وثيقة، كما أكدت الوزيرة البحرينية على ما تمثله مصر من منارة ثقافية للوطن العربي، مشيدةً بإسهامات مصر التاريخية فى إثراء الثقافة العربية، ومعربةً عن تطلعها لتطوير وتعزيز التعاون والتواصل الثقافي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين، لا سيما من خلال تنظيم الفعاليات والمنتديات والمناسبات الثقافية المشتركة، فضلاً عن التعاون فى تفعيل دور الثقافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة من خلال تعزيز دور المتاحف والتراث الشعبي والمكونات الثقافية في إثراء معرفة المجتمعات العربية بتاريخها وحضارتها.

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التحرير

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