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كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

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كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

التحرير

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شهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، ظهور كثافات مرورية متحركة أعلى الطرق، بالتزامن مع دخول الطلاب للمدارس والموظفين والعاملين لأماكن عملهم، وسط انتشار الخدمات المرورية، بهدف تسيير حركة السيارات.

وظهرت أحجام مرورية، أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس، وأيضا أحجام بمطلع أكتوبر من العروبة ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصلة المعلقة وبمنزل محور النصر وبكوبرى 15 مايو المتجه من وسط البلد اتجاه الجيزة والعكس.

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ووجدت أحجام مرورية على الدائرى القادم من أعلى المرج الجديدة، وكذلك الأمر أعلى منطقة المنيب للمتجه إلى المعادى والقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عن طريق شارع النيل السياحى.

وشهدت شوارع الجيزة كثافات مرورية منها شارع مراد والنيل السياحى للمتجه إلى الوراق وميدان الكيت كات، بسبب أعمال إنشاء نفق السيارات لميدان النهضة.

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التحرير

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