موديل إعلانات اختطفه التمثيل.. 10 معلومات عن أحمد هارون

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تعرف عليه الجمهور من الكليبات والإعلانات ثم فوجئوا باقتحامه مجال التمثيل، والذي سرعان ما حصد أدوار البطولة فيه، لكنه افقتد إلى الاستمرارية لأسباب مجهولة، حيث إنه مُقل في أعماله وكذلك في تفاعله مع الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي التي عادة ما تكون همزة الوصل بين الجمهور والفنان الغائب عن الساحة الفنية.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن الفنان الشاب أحمد هارون.



1- ولد في القاهرة يوم 9 مايو 1978، أي أنه يبلغ من العمر 39 عامًا.

2- تخرج في كلية السياحة والفنادق.

3- عمل لمدة 6 سنوات في مجال الإعلانات وعروض الأزياء، نظرًا لتناسق بنيانه الجسمانى الناتج عن حرصه الدائم على ممارسة الرياضة.

4- شارك كموديل لعدد من الإعلانات والكليبات الغنائية أشهرها "تصور" مع المطربة السورية أصالة نصري في عام 2003، من إخراج عثمان أبو لبن وحقق انتشارًا واسعًا.

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5- الظهور السينمائي الأول له كان من خلال فيلم "سهر الليالي" عام 2003، حينما جسّد شخصية رجل أعمال يقوم بإغواء امرأة تفتقد للسعادة الزوجية مع زوجها الذي قام بدوره الفنان خالد أبو النجا.

6- رشحه لدوره في فيلم "سهر الليالي" المخرج هانى خليفة والسيناريست تامر حبيب، بعد علمهما برغبته في دخول مجال التمثيل ومشاهدة صورته على أحد أغلفة المجلات.

7- ثاني ظهور سينمائي له كان في دور بطولة مطلقة مع الفنانة مي عز الدين من خلال فيلم "فرح" عام 2004، ولكنه لم يحقق النجاح المطلوب.

8- لا تتجاوز مشاركاته السينمائية العشرة أفلام منها: "بحبك وبموت فيك" عام 2005 مع المطرب فارس وإدوارد ومها أحمد وأميرة فتحي، و"90 دقيقة" عام 2006 مع ساموزين وغادة عبد الرازق، و"بالعربي سندريلا" مع ريهام عبد الغفور وحسن حسني، ثم "خمس نجوم" في عام 2007 مع اللبنانية دوللي شاهين، وصولًا إلى "سبوبة" في عام 2012.

9- شارك بعدد من الأدوار في عدة مسلسلات تليفزيونية منها: "الظاهـر بيبـرس" عام 2004، و"حـق مشـروع" 2007، و"قلب ميت" عام 2008، و"أدهم الشرقاوي"، و"جذور"، و"السائرون نيامًا".

10- نادرًا ما يظهر في اللقاءات التليفزيونية أو الحوارات الصحفية، لذا فهو غائب عن الساحة الإعلامية، ومؤخرًا عن الساحة الفنية أيضًا.