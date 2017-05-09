الجيش يسعى لتعطيل عجلة الإنتاج في الدوري

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يستضيف نادي الإنتاج الحربي، نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، باستاد السلام، لحساب مباريات الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.

ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، في المقابل يأتي طلائع الجيش في المركز العاشر وله 35 نقطة.

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ويرغب الجيش في تحقيق الثلاث نقاط لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تلقيه 4 هزائم متتالية أمام ( الزمالك 3-0، بتروجيت 1-0، الإتحاد 3-2، الاهلي 2-1)، علاوة على تعطيله الإنتاج الحربي بعد فوزه الأخير أمام طنطا وعدم تلقيه أي هزيمة في آخر 3 ثلاث مباريات.

يذكر أن الإنتاج الحربي، فاز في لقاء الذهاب (3-1) الذي أُقيم في ستاد جهاز الرياضة العسكري لحساب الجولة الـ11.