الاستحمام بهذه الطريقة يساعد في إنقاص الوزن

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كشت دراسة أجراها الباحث البريطاني في جامعة "لوجبورو" البريطانية أن أخذ حمام مع درجة حرارة 40 درجة مئوية، يساعد على فقد السعرات الحرارية مثل رياضة الجري السريع.

وأشارت الدراسة إلى أن الاغتسال لمدة 30 دقيقة بهذه المياه التي تصل درجة حرارتها إلى 40 درجة تساعدك على فقد السعرات الحرارية في الجسم مما يجعلك تقول أنا ذاهب لفقد السعرات الجرارية وليس أخذ حمام كما هو المعتاد وهى تعادل ما يفقده الجسم أثناء ممارسة رياضة الجري السريع.