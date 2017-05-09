"سويلم": بروتوكول تعاون لإنشاء مركز للمبدعين بدمياط الجديدة

دمياط – محمد إبراهيم

وقّع السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بروتوكول تعاون مع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، وكلية العلوم، وجمعية "المستثمرين"، بهدف إنشاء مركز ثقافي يضم المبدعين في المجالات العلمية المختلفة

وقال السيد سويلم، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن بروتوكول التعاون يأتي إيمانًا باهتمام المديرية بالطلاب ورعاية وتشجيعًا لمدارس المدينة؛ من أجل الارتقاء بالمجتمع والنفع العام، مشيدًا بما تقدمه كلية العلوم بجامعة دمياط من جهود عظيمة في مجال المشاركة المجتمعية كجهة بحثية تشجع الطلاب على الفكر والبحث العلمي والإبداع.

وأوضح وكيل الوزارة أن المركز سيرعى أبناء المدينة في خطواتهم الأولى في مجال البحث وحتى إعلان براءات الاختراع والتنفيذ، وجرى وضع دعم مالي مبدئي من مجلس أمناء دمياط الجديدة بمبلغ قيمته 100 ألف جنيه وتبرع أولي من جمعية المستثمرين قيمته 10 آلاف جنيه.