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بالصور.. فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس

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مصراوي Masrawy

فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (1)فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (1)

فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (2)فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (2)

فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (3)فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (3)

فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (4)فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (4)

فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (5)فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (5)

فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (6)فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (6)

فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (7)فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (7)

فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (8)فودة يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو رديس (8)

جنوب سيناء - أحمد السيد:

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، توجيهاته إلى أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة أبو رديس، بضرورة التنبيه على مقاول الأعمال الجارية بمستشفى أبو رديس العام، بمضاعفة الجهود وساعات العمل، للانتهاء من اللمسات النهائية، استعدادًا لافتتاحها في أقرب وقت ممكن.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع أعمال المرافق والبنية التحتية، مشيرا إلى أن جميع ما يتم تنفيذه من أعمال التطوير بالمدينة، يهدف لخدمة المواطنين وتحقيق طموحاتهم، وسط بيئة نظيفة ومتكاملة الخدمات والمرافق.

كما شدد محافظ جنوب سيناء توجيهاته إلى مسؤولي القيادات التنفيذية بمدينة أبو رديس، بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لكل المنشآت الحيوية والحكومية والبترولية على أرض المدينة، حفاظا على أمنها وسلامتها.

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