بالصور..توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد المحاسب عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع كميات القمح التى تستقبلها الشون والصوامع، من المزارعين، بناء على الشروط الموضحة لتوريد المحصول، من خلال اللجان المشكلة لذلك.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الأثنين، أن ما جرى توريده منذ بداية موسم توريد القمح، وحتى الآن بلغ 105 الفا و373 طنا، و397 كيلو جرام قمح، موضحًا أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة، تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين.

وأشار إلى إستلام القمح، من خلال 15 منفذًا، و 9 مراكز تجميع يجرى الأستلام بها، والنقل، إلى مواقع التخزين، موضخـًا أن مواقع الأستلام تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبنك التنمية والأئتمان الزراعى، والشركة المصرية القابضة للصوامع.