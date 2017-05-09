أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور..توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (1)توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (1)

توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (2)توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (2)

توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (3)توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (3)

توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (4)توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (4)

توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (5)توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (5)

توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (6)توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (6)

توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (7)توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (7)

توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (8)توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (8)

توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (9)توريد 105 أطنان قمح لصوامع كفر الشيخ (9)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد المحاسب عادل الهابط مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع كميات القمح التى تستقبلها الشون والصوامع، من المزارعين، بناء على الشروط الموضحة لتوريد المحصول، من خلال اللجان المشكلة لذلك.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الأثنين، أن ما جرى توريده منذ بداية موسم توريد القمح، وحتى الآن بلغ 105 الفا و373 طنا، و397 كيلو جرام قمح، موضحًا أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة، تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين.

وأشار إلى إستلام القمح، من خلال 15 منفذًا، و 9 مراكز تجميع يجرى الأستلام بها، والنقل، إلى مواقع التخزين، موضخـًا أن مواقع الأستلام تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبنك التنمية والأئتمان الزراعى، والشركة المصرية القابضة للصوامع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - المتحدث بإسم وزارة التموين يوضح إجراءات الوزارة بعد ملاحظات الرقابة الإدارية على شون القمح

8 الصبح - المتحدث بإسم وزارة التموين يوضح إجراءات الوزارة بعد ملاحظات الرقابة الإدارية على شون القمح

التموين تطرح شنطة رمضان بسعر 70 جنية تعرف على محتويات شنطة رمضان 2017

التموين تطرح شنطة رمضان بسعر 70 جنية تعرف على محتويات شنطة رمضان 2017

هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين

هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين

عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم

عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم