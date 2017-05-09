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بالصور.. إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية

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مصراوي Masrawy

إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (1)إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (1)

إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (2)إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (2)

إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (3)إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (3)

إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (4)إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (4)

إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (5)إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (5)

إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (6)إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (6)

إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (7)إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (7)

إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (8)إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (8)

إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (9)إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (9)

إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (10)إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (10)

إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (11)إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (11)

إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (12)إزالة أكشاء بدون تراخيص على أرض السكة الحديد بأبو حماد في الشرقية (12)

الشرقية – فاطمة الديب:

وجه اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حملة مكبرة مدعومة بوحدات فض وميكروباصات مُدرعة؛ لإزالة التعديات الواقعة على أراضٍ ملك هيئة العامة لسكك حديد بمدينة أبو حماد.

وتمكنت الحملة بإشراف اللواء مصطفى صلاح، نائب مدير الأمن، وبرئاسة مساعد المدير لفرقة الجنوب، والعميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة أبو حماد، ورئيس وضباط مباحث المركز، من تنفيذ حكم بتمكين ورثة مدنيين من قطعة ارض بناحية أرض "الحرية"، وكذا حكم آخر بتمكين أحد الأهالي من قطعة ارض بناحية "الجعفرية".

كما تمكنت الحملة، من تنفيذ القرارات الإدارية 169 و203 و247 و268 لسنة 2013، لصالح الهيئة العامة لسكك حديد مصر، بإزالة أكشاك ومحلات بدون تراخيص على أملاك السكة الحديد، وحُرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

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