محافظ دمياط لـ"مصراوي": افتتاح مشروعات سكنية وتعليمية جديدة خلال أيام

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن انتصار أبناء الإقليم على الحملة الصليبية قبل مئات السنين تجسيد للبطولات التي يقدمها الأهالي كل يوم في سبيل دعم الإنتاج القومي والعمل المثمر من خلال آلاف الورش والمصانع التي ينبغي أن يدرس الآخرون تجربتها في تنمية الاقتصاد.

وأضاف المحافظ، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن إلغاء مظاهر الاحتفال بالعيد القومي لدمياط لا يعني التقليل من المناسبة كما يردد البعض، ولكن ترشيدًا للنفقات في الوقت الذي تفتتح فيه مشروعات تنموية وخدمية جديدة للأهالي.

وكشف طه عن اهتمامه بدعم منظومة التعليم في الإقليم من خلال إنشاء 6 مدارس جديدة وافتتاح معهد الدراسات الفندقية والانتهاء من الإحلال الجزئي لحوالي 12 مدرسة أخرى، فضلا عن الكثير من المشروعات في قطاع مياه الشرب وأبرزها تطوير محطة مياه البستان بتكلفة 65مليون جنيه وافتتاح أربعة مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين وبدء تسليم شقق84 عمارة تحتوي على 1834 وحدة سكنية.

وتابع "نعمل في قطاعات مختلفة ونهتم بتطوير الأسواق وافتتاح ملاعب جديدة وتدعيم الكباري والطرق وهو ما يلمسه المواطن في هذه المرحلة المهمة من التحولات نحو التنمية".

وتحتفل محافظة دمياط فى الثامن من مايو كل عام بعيدها القومى، تخليدا لذكرى انتصار أبناء الإقليم على الحملة الصليبية بقيادة لويس التاسع في عام1250.