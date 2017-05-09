عمران: البورصة وفرت 36 مليار جنيه للشركات خلال أربع سنوات

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غادر محمد عمران رئيس البورصة المصرية إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا بدعوة من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وذلك للتحدث أمام الاجتماعات السنوية للبنك والتي تعقد خلال الفترة 9-11 مايو 2017، بحضور ما يزيد عن ألفي من الشخصيات رفيعة المستوى من ممثلى المنظمات الدولية ومؤسسات وصناديق الاستثمار ورؤوساء الشركات وواضعو السياسات الاقتصادية فى أكثر من 57 دولة.

ويتحدث "عمران" في جلسة خاصة عن دور أسواق المال المحلية في تقوية النظام المالي بالدول الناشئة، ويشاركه فى الحديث كل من نائب رئيس البنك الأوروبى ورئيس قطاع أسواق المال بالبنك ونائب محافظ البنك المركزي في جورجيا.

وقال رئيس البورصة المصرية: إنه "سيركز في كلمته على دور الأسواق المالية بالمساهمة في دعم خطط التنمية المستدامة من خلال المساعدة في تحقيق نمو احتوائي، بالإضافة إلى دور الأسواق في تقوية وضع الاقتصادات الناشئة في مواجهة الأزمات مع زيادة قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة في تلك التحديات التي تواجه بأداء الاقتصاد العالمي".

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وأضاف أن وجود سوق مال نشط يساعد في توفير التمويل المطلوب للاقتصاد بتكلفة أقل، مما يسهل من فرص النمو في الاقتصاد، حيث تشير الدراسات إلى أن سوق مال نشط يساعد في إضافة ما يقرب من 1% نمو للناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنه سيتحدث عن التطورات الأخيرة التي شهدتها البورصة كنموذج للأسواق الناشئة وكيفية تطويع دورها في خدمة الاقتصاد، حيث استطاعت توفير 36 مليار جنيه للشركات خلال أربع سنوات.

وعّول عمران على الدور المتزايد للبنك خاصة مع إعلان البنك عزمه رفع قيمة محفظة استثماراته فى السوق المصري إلى مليار يورو خلال2017 فقط، وهو ما يساوى 50% من استثماراته منذ دخوله إلى السوق المصري في عام 2012، مضيفًا أن البنك لديه اهتمامًا كبيرًا بمنطقة الشرق الأوسط - حيث أطلق مبادرة للدعم الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط تتضمن زيادة استثمارات البنك في المنطقة، بقيمة تصل إلى 15 مليار يورو خلال الفترة 2016-2020 من خلال التمويل الميسر ودعم القطاع الخاص.