بالصور.. ملابس الأطفال "نار" .. جينز الـ6 شهور تخطى الـ 500 جنيه

كتب - مها البهنساوي وهشام عواض

شهدت أسعار ملابس الأطفال هذه الفترة ارتفاعًا كبيرًا، حيق تراوحت أسعار ملابس الأطفال في عمر شهور إلى مئات الجنيهات.

وتختلف الأسعار وفقًا للمحلات وأماكن تواجدها، فوصل الجينز من عمر 6 شهور يبدأ من 257 جنيه ويصل إلى 525 جنيه، والفساتين تتراوح ما بين 225 إلى 475 جنيه.

أما أسعار البيجامات المنزلية تبدأ من 180 جنيه، والتي شيرت الأولادي ما بين 160 إلى 375 جنيه.

وقال يحي زنازيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، لـ"مصراوي"، أن الأسعار التي طرحتها محلات الملابس طرحت بشكل فردي، وهناك بعض الملابس المستوردة سعرها زاد بشكل كبير.

وأضاف "زنازيري"، أن الأسعار المبالغ فيها هي المستوردة، وهناك ملابس محلية الصنع تتراوح أسعارها ما بين 100 و150 جنيهًا، ويجب قدر الإمكان على المواطنين ضغط المصاريف.

واختتم رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن المحلات لديها نسبة ربح لا يجب تجاوزها، إلا ان البعض يخالف ذلك ويزيد الأسعار لتضخيم أرباحه.