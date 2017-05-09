أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الأطباء»: تقدمنا بطعون دستورية على مشروع قانون «التأمين الصحي»

Google+ Print
«الأطباء»: تقدمنا بطعون دستورية على مشروع قانون «التأمين الصحي» «الأطباء»: تقدمنا بطعون دستورية على مشروع قانون «التأمين الصحي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تقدمت إلي مجلس الدولة بمذكرة قانونية بها خمسة طعون دستورية علي مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من ‏ تحت اسم مشروع قانون «التأمين الصحي الاجتماعي الشامل»‏.‏ 

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت »، على قناة «التليفزيون العربي»، أن المواطن يجب أن يحصل علي علاجه عند الحاجة له دون أن يطلب منه الدفع عند الاحتياج للعلاج، إذ أنه قد يكون قادرا وقد يكون غير قادرا علي الدفع. 

شاهد أيضا

وأشار إلى أن مجلس الدولة يجب عليه مراجعه مواد القانون وكتابة ملاحظاته، إذ أن الرأي الأخير لمشروعات القوانين هو لمجلس النواب، سواء وافق مجلس الدولة على القانون أو رفضه، مستشهدًا بقانون الهيئات القضائية الذي رفضه مجلس الدولة ولكن وافق عليه البرلمان وتم تمريره. 

وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء: «سنشارك في البرلمان في تعديل قانون التأمين الصحي، وسنطرح ملاحظات عديدة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

الحكومة تلجأ لرفع أسعار المواد البترولية لسد عجز الموازنة

الحكومة تلجأ لرفع أسعار المواد البترولية لسد عجز الموازنة

غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني

غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني