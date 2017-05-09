«الأطباء»: تقدمنا بطعون دستورية على مشروع قانون «التأمين الصحي»

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قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تقدمت إلي مجلس الدولة بمذكرة قانونية بها خمسة طعون دستورية علي مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة‏ تحت اسم مشروع قانون «التأمين الصحي الاجتماعي الشامل»‏.‏

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، أن المواطن يجب أن يحصل علي علاجه عند الحاجة له دون أن يطلب منه الدفع عند الاحتياج للعلاج، إذ أنه قد يكون قادرا وقد يكون غير قادرا علي الدفع.

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وأشار إلى أن مجلس الدولة يجب عليه مراجعه مواد القانون وكتابة ملاحظاته، إذ أن الرأي الأخير لمشروعات القوانين هو لمجلس النواب، سواء وافق مجلس الدولة على القانون أو رفضه، مستشهدًا بقانون الهيئات القضائية الذي رفضه مجلس الدولة ولكن وافق عليه البرلمان وتم تمريره.

وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء: «سنشارك في البرلمان في تعديل قانون التأمين الصحي، وسنطرح ملاحظات عديدة».