فيديو.. محمد صبحي لـ«وزير التعليم»: «خايف يجيلك اكتئاب»

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أيد الفنان محمد صبحي، وزير التربية والتعليم طارق شوقي، في الخطوات التي يجريها من أجل تغيير نظام منظومة الثانوية العامة وإلغاء نظام التنسيق، معبرًا عن خوفه من أن يشعر الوزير بالاكتئاب خلال عمله على هذا الملف.

وقال صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة «دريم»: «بقالنا 10 سنين، أنا في الفن بتاعي وبرنامجي الأخير، كنت بصرخ عشان ننتهي من حاجة اسمها مكتب التنسيق، ده عار على المجتمع».

وأضاف: «عايزين طالب يتعلم بجد، وما ينفعش أخلي أولياء الأمور يتحكموا في العملية التعليمية»، متمنيًا ألا يصاب وزير التعليم بالاكتئاب في ما يتعرض له من مناقشات.

واعتبر صبحي، أن تغيير نظام التعليم في مصر «أحسن ما يبقى عندنا خريجين ثانوية عامة 70% غشاشين»، مؤكدًا أن النظام الحالي لا يجعل هناك عدالة بين الطالب المجتهد والغير مجتهد.

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وقال: «ألا يرى معي أن الاهتمام بالمرحلة الابتدائية هي الأساس الحقيقي، الذي يسهل عملية التعليم في إعدادي وثانوي»، بينما رد عليه وزير التعليم أن التطوير يتم على مرحلتين سواء من المرحلة الابتدائية أو الثانوية العامة.

وأضاف وزير التعليم: «عشان نبتدي مظبوط لازم نبتدي من الطفولة المبكرة، وده بنعلمه في هدوء وصمت»، ضاربا المثل بالمدارس اليابانية.