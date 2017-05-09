أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. محمد صبحي لـ«وزير التعليم»: «خايف يجيلك اكتئاب»

Google+ Print
فيديو.. محمد صبحي لـ«وزير التعليم»: «خايف يجيلك اكتئاب» فيديو.. محمد صبحي لـ«وزير التعليم»: «خايف يجيلك اكتئاب»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أيد الفنان محمد صبحي، وزير التربية والتعليم طارق شوقي، في الخطوات التي يجريها من أجل تغيير نظام منظومة الثانوية العامة وإلغاء نظام التنسيق، معبرًا عن خوفه من أن يشعر الوزير بالاكتئاب خلال عمله على هذا الملف.

وقال صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة «دريم»: «بقالنا 10 سنين، أنا في الفن بتاعي وبرنامجي الأخير، كنت بصرخ عشان ننتهي من حاجة اسمها مكتب التنسيق، ده عار على المجتمع».

وأضاف: «عايزين طالب يتعلم بجد، وما ينفعش أخلي أولياء الأمور يتحكموا في العملية التعليمية»، متمنيًا ألا يصاب وزير التعليم بالاكتئاب في ما يتعرض له من مناقشات.

واعتبر صبحي، أن تغيير نظام التعليم في «أحسن ما يبقى عندنا خريجين ثانوية عامة 70% غشاشين»، مؤكدًا أن النظام الحالي لا يجعل هناك عدالة بين الطالب المجتهد والغير مجتهد.

شاهد أيضا

وقال: «ألا يرى معي أن الاهتمام بالمرحلة الابتدائية هي الأساس الحقيقي، الذي يسهل عملية التعليم في إعدادي وثانوي»، بينما رد عليه وزير التعليم أن التطوير يتم على مرحلتين سواء من المرحلة الابتدائية أو الثانوية العامة.

وأضاف وزير التعليم: «عشان نبتدي مظبوط لازم نبتدي من الطفولة المبكرة، وده بنعلمه في هدوء وصمت»، ضاربا المثل بالمدارس اليابانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني

غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني

وزير الشباب والرياضة يعلن تشكيل الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية

وزير الشباب والرياضة يعلن تشكيل الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية