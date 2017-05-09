وليد عبد اللطيف: أكثر من نصف لاعبي الزمالك لا يصلحون

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انتقد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، ومدرب فريق 97 بالنادي حاليًا، الجيل الحالي للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه يضم 14 لاعبًا فقط يصلحون لتمثيله، ويجب على الباقين الرحيل.

وأضاف «عبد اللطيف»، خلال تصريحاته ببرنامج «في الاستاد»، الذي يقدمه كريم خطاب، عبر إذاعة نجوم FM، أن تصعيد الناشئ من أبناء النادي، أفضل من الاعتماد على لاعبين يلعبون فقط من أجل المال، مطالبًا بمنح الفرصة لنحو 5 لاعبين من فريقه لأنهم يستحقون الفرصة.

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وتابع، «لاعيبة الزمالك كانوا بيموتوا نفسهم، مع إنهم كانوا بياخدوا ملاليم، لكن دلوقتي ممكن اللاعب يخرج من الملعب هدومة نظيفة، من يساوم النادي لا يجب أن يرتدي قميصه».