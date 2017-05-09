عضو «الدفاع» بالبرلمان لـ«أبو حامد»: «الأزهر» رمز الإسلام للعالم أجمع

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق محمد المصري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على إصرار النائب محمد أبو حامد، من التقدم بمشروع قانون يخص الأزهر، رغم جمع توقيعات 413 عضو بالبرلمان برفض مناقشة أو التقدم بهذا القانون، موضحًا أن شيخ الأزهر ومؤسسة الأزهر الشريف «رمز الإسلام للعالم كله».

وأضاف المصري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»: «محمد أبو حامد راجل محترم، ونتعامل معاه بكل حب واحترام، لو عاوز يتقدم بالمشروع يتقدم، ولكن ما يخونش اللي رفضوا عرض القانون».

شاهد أيضا

ونصح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أبو حامد، بالتمهل قليلًا قبل عرض المشروع على مجلس النواب، قائلًا: «دي نصيحة من أخ».