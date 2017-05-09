بالفيديو.. حمادة أنور: أبو تريكة ووائل جمعة السبب في هجومي على الكاف

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أوضح حمادة أنور، المدير الإداري بنادي الزمالك، أن النيجيري ستانلي أوهايتشي، سيكون متواجدًا بصفوف فريقه استعدادًا لمواجهة كابس يونايتد، بطل زيمبابوي، في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد عن غيابه مجرد «اجتهادات».

وتحدث «أنور» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الاثنين، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يعرض على قناة «المحور»، عن انتقاده لمنظمي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم دعوتهم لأحد نجوم القلعة البيضاء السابقين، على غرار دعوتهم وائل جمعة، لحضور قرعة دور المجموعات بالبطولة، مضيفًا ان العام الماضي شهدت تواجد محمد أبو تريكة، وكان من المنطقي دعوة نجم ينتمي لناد آخر في العام الحالي.

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وأكد، أنه يحترم النادي الاهلي، ونجميه وائل جمعة وأبو تريكة، لكن ما يطلبه هو مراعاة اللجنة المنظمة للبطولة دعوة نجوم من أندية أخرى في القارة السمراء، مثل الزمالك، أومازيمبي، أوصن داونز.