فيديو.. وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الجديد يقضي على التنسيق

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تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن معالم نظام الثانوية العام الجديد، الذي يهدف من خلاله تخريج كوارد تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أنه لن يكون به امتحان قومي موحد، مشيرا إلى أن القبول بالجامعات بعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، سيكون حسب التقدير في المواد المتخصصة.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، على فضائية «دريم»، أن التعليم في مصر في حاجة لتخريج كوادر تعليمية نموذجية، مثلما هو الحال في جميع دول العالم.

وأوضح الوزير، أنه تم الاستعانة بخبراء على مستوى التعليم، لتقديم فكرة تتعلق بتطوير نظام الثانوية العامة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يقضي على كابوس اسمه الثانوية العامة، ويرفع المعاناة عن الأسر.

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وتابع: «أقدر قلق أولياء الأمور، بسبب مراحل التطوير الفاشلة، والتي تركت تراكمات سيئة عليهم، فالنظام يضمن العدالة الاجتماعية، والقضاء على نظام التنسيق، لأنه لا يضع في اعتباره قدرات الطالب».