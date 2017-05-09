أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الجديد يقضي على التنسيق

Google+ Print
فيديو.. وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الجديد يقضي على التنسيق فيديو.. وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الجديد يقضي على التنسيق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن معالم نظام الثانوية العام الجديد، الذي يهدف من خلاله تخريج كوارد تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أنه لن يكون به امتحان قومي موحد، مشيرا إلى أن القبول بالجامعات بعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، سيكون حسب التقدير في المواد المتخصصة.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، على فضائية «دريم»، أن التعليم في في حاجة لتخريج كوادر تعليمية نموذجية، مثلما هو الحال في جميع دول العالم.

وأوضح الوزير، أنه تم الاستعانة بخبراء على مستوى التعليم، لتقديم فكرة تتعلق بتطوير نظام الثانوية العامة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يقضي على كابوس اسمه الثانوية العامة، ويرفع المعاناة عن الأسر.

شاهد أيضا

وتابع: «أقدر قلق أولياء الأمور، بسبب مراحل التطوير الفاشلة، والتي تركت تراكمات سيئة عليهم، فالنظام يضمن العدالة الاجتماعية، والقضاء على نظام التنسيق، لأنه لا يضع في اعتباره قدرات الطالب».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني

غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني

وزير الشباب والرياضة يعلن تشكيل الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية

وزير الشباب والرياضة يعلن تشكيل الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية