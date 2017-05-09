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بتكلفة مليار جنيه.. وضع حجر الأساس لمصنع السيراميك في سوهاج

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بتكلفة مليار جنيه.. وضع حجر الأساس لمصنع السيراميك في سوهاج بتكلفة مليار جنيه.. وضع حجر الأساس لمصنع السيراميك في سوهاج

التحرير

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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه سيتم اليوم الثلاثاء وضع حجر الأساس لمشروع مصنع السيراميك التابع لشركة سوهاج الوطنية لإنتاج السيراميكبالمنطقة الصناعية غرب جرجا، بحضور المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وأوضح "عبد المنعم"، أن المصنع سيقام على مساحة 120 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية 1.222 مليار جنيه، ليوفر 1000 فرصة عمل مباشرة، حيث سيقوم بإنتاج سيراميك الأرضيات وسيراميك الحوائط والأدوات الصحية.

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وأضاف "المحافظ" أنه سيتم تسليم 500 خطاب تخصيص أراضي للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم بالمناطق الصناعية المختلفة بسوهاج.

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التحرير

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