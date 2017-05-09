فيديو.. الإبراشي عن ارتفاع الأسعار: حكومة «فاشلة» همها طحن المواطن

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رصد الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامج «العاشرة مساء»، رأي الشارع المصري حول ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وتضرر المواطن من ذلك دون دعم أو مراعاة من قبل الدولة لظروفه وأحواله المعيشية.

وعلق الإبراشي، خلال تقديمه للبرنامج المذاع على قناة «دريم»، قائلًا، إن ارتفاع الأسعار أدى إلى كساد الأسواق، مهاجمًا الحكومة: «طيلة الأشهر الماضبة والناس تثتغيث، إلا لو كانت الحكومة شايفة إنه مهمتها تجويعهم، مع أنها جاءت من أجلهم، الناس هتتحمل، بس قللوا حدود التحمل عند المواطنين، الغلاء يبطش بالبيوت والعائلات».

وتابع: «الحكومة بتدي للناس شيكات بدون رصيد وبتوعدهم بوعود وهمية، حكومة فاشلة ورقابة فاشلة»، مستكملًا: «الحكومة مصممة على طحن المواطن وتجويعه».