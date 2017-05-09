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وزير الرياضة عن «مصارع الشاورما»: مصر لا يمكن أن «تبيع أولادها»

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وزير الرياضة عن «مصارع الشاورما»: مصر لا يمكن أن «تبيع أولادها» وزير الرياضة عن «مصارع الشاورما»: مصر لا يمكن أن «تبيع أولادها»

التحرير

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علّق وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، على قصة المصارع المصري المجنس باسم بلغاريا، طارق عبد السلام، والمعروف إعلاميا بـ«مصارع الشاورما»، الذي اتهم وزارة الشباب والاتحاد المصري للمصارعة بأنهما لم يقوما بواجبهما في علاجه، قائلا: «هذا المصارع سافر إلى بلغاريا بناءً على توجيهات الوزارة لعمل معسكر تدريبي لمدة شهرين، وبعد الانتهاء من هذه المدة لم يعد إلى ، وهذا مُثبت بالمستندات».

وتساءل عبد العزيز، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء »، المُذاع على قناة «dmc»: «كيف يَستطيع المصارع طارق عبد السلام، السفر إلى بلغاريا، والحصول على تصاريح، والخروج من المطار»، موضحًا أن هذا المصارع سافر بقرار وزاري لمدة شهرين فقط.

وأوضح الوزير، أن جميع المستندات الموجودة في وزارة الشباب والرياضة، تُكذب رواية المصارع طارق عبد السلام، بأن الوزارة قصرت في علاجه، قائلا: «أرجو ألا نتهم الوزارة بالتقصير، لأن مصر لا يُمكن بأي حال من الأحوال أن تبيع أولادها»

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في المقابل، قال المصارع طارق عبد السلام، والحاصل على ذهبية بطولة إوروبا، مؤخرًا، إنه سافر إلى بلغاريا لمدة شهرين لعمل معسكر تدريبي، وبعد الانتهاء من المعسكر عاد إلى مصر، ثم بعدها سافر إلى بلغاريا للعلاج، على حسب روايته.

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التحرير

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