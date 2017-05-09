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«اللون بمبي و الاسم كيتي».. أول كافيه لـ«البنات فقط» بالقناطر الخيرية

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«اللون بمبي و الاسم كيتي».. أول كافيه لـ«البنات فقط» بالقناطر الخيرية «اللون بمبي و الاسم كيتي».. أول كافيه لـ«البنات فقط» بالقناطر الخيرية

التحرير

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عرض الإعلامي معتز الدمرداش، تقريرا مصورا عن أول "كافيه" للبنات فقط فى القناطر الخيرية بالقليوبية، موضحا أن "الكافيه" يقدم كافة المشروبات.

وقالت مؤسسة الكافيه، خلال التقرير الذي عرض ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "اللي شغالين في الكافيه بنات بس، وبنستخدم اللون البينك والاسم كيتي، والفكرة جاتلي لأن مفيش في القناطر كافيهات كتير"، موضحة أنه يقتصر على الفتيات فقط من زبائنه.

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وأضافت: "عندنا أنشطة كتير زي الرسم والقراءة وفن النحت، وبنعمل كورسات تنمية بشرية، وذلك بالتعاون مع إدارة الكافيه".

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التحرير

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