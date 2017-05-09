فيديو| الأهلي: لهذا السبب غاب معلول عن مواجهة التعدين

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أوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق عن مباراة النصر للتعدين، جاء بسبب الراحة، وليس لسوء المستوى، أو لدخوله في مفوضات مع نادي الترجي كما يتردد.

وتابع «عبد الحفيظ» خلال مدخلة هاتفية، بحلقة أمس الاثنين، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن «معلول» ومعه النيجيري جونيور أجاي، تم اراحتهما استعدادًا لانطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام زاناكو الزامبي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن النادي سيناقش أي عرض رسمي فقط يتلقاه لضم أي لاعب، وذلك في النصف الثاني من شهر يوليو المقبل.