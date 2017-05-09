فيديو| إبراهيم حسن: المصري يعاني من الحسد.. «فيه حاجة مش مظبوطة»

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قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، إن فريقه زاد من صعوبة مواجهة وادي دجلة على نفسه بسبب الفرص السهلة التي أهدرها في الشوط الأول، «ربنا بيعاقبنا في الآخر».

وأضاف «حسن» خلال تصريحاته لقناة dmc sports، أن الحكم محمود البنا حرم فريقه من ركلة جزاء صحيحة، ساخرًا «دي ضربة جزاء مع محضر، هتتحسب إمتى».

وتابع، «المصري يمر بمرحلة صعبة، فيه حاجة مش مظبوطة، ربنا مش موفق، العين والتركيز والحسد مآثرين علينا، غير الإصابات».

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وفاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.