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فيديو.. مدرب الداخلية: لا أعتبر فوزي على إنبي رد اعتبار

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فيديو.. مدرب الداخلية: لا أعتبر فوزي على إنبي رد اعتبار فيديو.. مدرب الداخلية: لا أعتبر فوزي على إنبي رد اعتبار

التحرير

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أكد علاء عبد العال، المدير الفني للداخلية، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على إنبي، مساء أمس الاثنين، موجهًا الشكر للاعبيه على الروح الكبيرة التي خاضوا بها اللقاء خاصة في الشوط الثاني.

وتحدث «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الاثنين، من برنامج «كورة كل يوم» الذي قدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة، على قناة «النهار »، عن تجربته مع الفريق البترولي في بداية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه يحترم مجلس إدارة النادي، لكنه كان يتمنى الصبر عليه خاصة بعد رحيل عدد كبير من لاعبيه الأساسيين.

وضرب مدرب الداخلية، المثل بالثنائي بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وجوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الذين صبرت إدارة أنديتهما عليهما رغم عدم تحقيقهما لنتائج جيدة في الموسم الأول، وذلك لأنهم يعلمون بأن بناء الفريق يحتاج لوقت أكبر.

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وتابع، «بالفعل موقف إنبي في جدول الدوري لم يتغير عقب رحيلي، لكني لا أعتبر الفوز عليه رد اعتبار، كل ما كنت أفكر به هو فوز الداخلية وحصد الـ3 نقاط».

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التحرير

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