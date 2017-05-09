فيديو| بيومي: ليفربول وأتلتيكو يريدان «صلاح».. وهذه نصيحتي له

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نصح المحلل الرياضي خالد بيومي، النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق روما الإيطالي، بالبقاء لموسم آخر مع الذئاب.

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن هناك تغييرات في إدارة النشاط الرياضي ستحدث بنادي العاصمة الإيطالية الموسم المقبل، وهو ما يجعل البقاء لموسم جديد مهم للفرعون المصري.

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وتابع، أن صلاح يملك عروضًا من ليفربول الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، لكني أفضل استمراره مع روما، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة.