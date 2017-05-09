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مواطنون يدشنون مبادرة «توك توك بطا» لمواجهة الجريمة في القليوبية

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مواطنون يدشنون مبادرة «توك توك بطا» لمواجهة الجريمة في القليوبية مواطنون يدشنون مبادرة «توك توك بطا» لمواجهة الجريمة في القليوبية

التحرير

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دشن مجموعة من شباب قرية بطا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، مبادرة باسم  "توك توك بطا" للحفاظ على أرواح المواطنين بعد استغلال هذه المركبة في عمليات  إجرامية وخاصة الخطف والسرقة والاغتصاب بمحافظات متفرقة في الآونة الأخيرة.

وأكد أيمن خضر، أحد المؤسسين، أن المبادرة تتضمن  حصر التكاتك العاملة بالقرية وترقيمها بوضع "استيكر" عليها بالإضافة لعمل كشف بأسماء وأرقام بطاقات وتليفونات  كل من يعمل عليها داخل القرية وتسليمها لكشك سينشأ لمتابعة تنفيذ المبادرة.
 

وأضاف خضر، أنه سيتم التنبيه على كل الفتيات والأمهات والطلاب والطالبات بعدم استخدام أي توك توك بدون رقم واسم بطا، لافتًا إلى أن المبادرة نجحت بالفعل حيث تقدم جميع أصحاب التكاتك في القرية بتسجيل بياناتهم ولصق الاستيكر بالرقم.

ومن جانبهم أكد أهالي القرية، أن الفكرة رائعة وسوف تحافظ هذه الفكرة على كل من يستقل توك توك لقضاء حاجته، حيث أن لكل توك رقم وبياناته معروفة يمكن الإبلاغ عنه في حالة تعرض أي شخص لمشكلة من سائق التوك توك.

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