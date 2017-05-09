«المحافظين»: إلغاء إسرائيل اللغة العربية «مؤشر خطير».. وعلى العرب التوحد

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قال الدكتور إمام غريب، رئيس لجنة شئون الشرق الأوسط بحزب المحافظين، إن الاحتلال الصهيوني بقراره الأخير الخاص بالتصديق على قانون يلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية إلى جانب العبرية، يأتى ضمن سلسلة من القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين دون رادع، وسبق وأن تبنت قانون يمنع الآذان فى المساجد، وأن هذا القرار هو فصل من فصول تهويد القدس ودليل قاطع على غطرسه الكيان الصهيونى وعدم قبوله بالسلام مع العرب عامة ومع الفلسطينيين خاصة.

واستكمل غريب، أن إسرائيل تحاول الاستفادة من انشغال العرب عن قضية فلسطين بثورات الربيع العربى والفوضى الخلاقة فى الشرق الأوسط بمزيد من السيطرة على الأراضى الفلسطينية وتهميش وضعهم.

وأردف، أن إسرائيل قامت منذ قرابة 100 عام فى عشرينيات القرن الماضى بتأسيس الجامعة العبرية وقت أن كانت الغالبية العظمى 95% من أراضى فلسطين للفلسطينيين، والآن هى تحاول إلغاء اللغة العربية فى محاولة لوأد القضية الفلسطينية، وهنا لابد من تكاتف العرب جميعا مسلمين وأقباط لوقف هذه الحملة الصهيونية التى تستهدف تهويد القدس.

واستطرد رئيس لجنة شئون الشرق الأوسط بحزب المحافظين، يجب تسليط الضوء على موقف الأقباط التاريخى منذ فترة وجيزة بأن قامت الكنائس الفلسطينية بدق أجراسها وقت أن قام العدوان الإسرائيلى الغاشم بمنع الآذان من المساجد الفلسطينية.

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وأوضح غريب، أن سياسة إسرائيل التوسعية التى تقوم بها خاصة بعد مرور 80 عاما على مؤتمر بازل ومرور 100 عام على وعد بلفور الشهير الذى قيل فيه أنه أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق، إذ تؤكد هذه الأحداث أن الكيان الصهيونى يسير بخطى ثابتة وتكفي الإشارة إلى أن المؤسس الأول للدولة الصهيونية لم يكن يتجاوز الـ40 عاما فى 1948م، خرج ليؤكد أن الدولة الإسرائيلية ستقوم بعد 50 عاما وبالفعل كان قرار تقسيم فلسطين فى الـ29 نوفمبر 1947م ليثبت أن الصهاينة يعملون بدأب من أجل قضيتهم.

وأردف، أن حملة "البطون الخاوية" التى يقوم بها الأسرى الآن، إذ تؤكد أن قضية فلسطين لن تموت وإذا قتلت شابة فلسطينية فسيولد الآلاف مثلها ليدافعوا عن القضية خاصة فى ظل المؤشرات التى تؤكد أن المرأة الفلسطينية "ولادة" ومن أكثر نساء العالم إنجابا.

وناشد، الخبير فى الصراع العربى الإسرائيلى، الدول العربية بضرورة التكاتف الفورى خاصة فى ظل التصعيد الإسرائيلى الحالى والخطير لمساندة القضية الفلسطينية فى حملتهم من أجل فضح الممارسات الصهيونية أمام العالم أجمع.