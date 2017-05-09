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نقيب الصحفيين: أؤيد تحويل إصدارات المؤسسات القومية الخاسرة إلى إلكترونية

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نقيب الصحفيين: أؤيد تحويل إصدارات المؤسسات القومية الخاسرة إلى إلكترونية نقيب الصحفيين: أؤيد تحويل إصدارات المؤسسات القومية الخاسرة إلى إلكترونية

التحرير

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علق نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، على اقتراح مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتحويل إصدارات المؤسسات القومية الخاسرة لإلكترونية، قائلا: «اقتراح مكرم محمد أحمد يُعد جيدًا، وأن هذا الاقتراح تم طرحه من قبل، بعد تزايد خسائر بعض هذه المؤسسات».

وقال سلامة، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء »، المُذاع على قناة «dmc»، إنه يجب دراسة اقتراح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والوقوف عليه بكل جدية خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح نقيب الصحفيين، أن الكثير من الإصدارت القومية تخسر، باستثناء الصحف الأم الموجودة في المؤسسات القومية، وأن قيمة الخسائر تتراوح من إصدار إلى آخر.

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التحرير

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